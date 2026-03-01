https://ria.ru/20260301/spetsoperatsiya-2077585807.html
Минобороны рассказало о командире, отвлекшем огонь ВСУ на себя при штурме
Минобороны рассказало о командире, отвлекшем огонь ВСУ на себя при штурме - РИА Новости, 01.03.2026
Минобороны рассказало о командире, отвлекшем огонь ВСУ на себя при штурме
Командир отделения российской штурмовой группы гвардии младший сержант Вячеслав Переярченко при штурме украинских позиций на важном тактическом направлении... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T06:49:00+03:00
2026-03-01T06:49:00+03:00
2026-03-01T06:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20260301/vsu-2077584254.html
https://ria.ru/20260301/razminirovanie-2077579215.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Минобороны рассказало о командире, отвлекшем огонь ВСУ на себя при штурме
Младший сержант Переярченко при штурме отвлек огонь ВСУ на себя
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Командир отделения российской штурмовой группы гвардии младший сержант Вячеслав Переярченко при штурме украинских позиций на важном тактическом направлении отвлек огонь на себя и помог подчиненным без потерь занять позицию, сообщили в Минобороны РФ.
Штурмовая группа под командованием Переярченко вела боевые действия на важном тактическом направлении. Она получила боевую задачу уничтожить вражеских боевиков, закрепившихся на окраине одного из населенных пунктов. Младший сержант распределил задачи и обеспечил успешное продвижение отделения к опорным точкам противника.
"Заняв выгодную огневую позицию, Вячеслав отвлек внимание врага на себя, дав подчиненным занять скрытные позиции для штурма", - говорится в сообщении.
После этого Переярченко умело воспользовался личным оружием и первым ворвался в окопы противника, смело вступил в бой, при этом продолжая руководить подчиненным личным составом, отметили в ведомстве.
"Храбрые и решительные действия российских штурмовиков под командованием гвардии младшего сержанта Переярченко позволили выполнить боевую задачу и закрепиться на занятых позициях", - добавили в МО РФ
.
Противник неоднократно пытался вернуть утраченные позиции, но штурмовая группа под командованием Переярченко успешно отразила все контратаки. Кроме того, российской группе удалось избежать потерь среди личного состава.