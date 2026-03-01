Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о командире, отвлекшем огонь ВСУ на себя при штурме
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 01.03.2026
Минобороны рассказало о командире, отвлекшем огонь ВСУ на себя при штурме
Минобороны рассказало о командире, отвлекшем огонь ВСУ на себя при штурме
специальная военная операция на украине
россия
россия
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Командир отделения российской штурмовой группы гвардии младший сержант Вячеслав Переярченко при штурме украинских позиций на важном тактическом направлении отвлек огонь на себя и помог подчиненным без потерь занять позицию, сообщили в Минобороны РФ.
Штурмовая группа под командованием Переярченко вела боевые действия на важном тактическом направлении. Она получила боевую задачу уничтожить вражеских боевиков, закрепившихся на окраине одного из населенных пунктов. Младший сержант распределил задачи и обеспечил успешное продвижение отделения к опорным точкам противника.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Заняв выгодную огневую позицию, Вячеслав отвлек внимание врага на себя, дав подчиненным занять скрытные позиции для штурма", - говорится в сообщении.
После этого Переярченко умело воспользовался личным оружием и первым ворвался в окопы противника, смело вступил в бой, при этом продолжая руководить подчиненным личным составом, отметили в ведомстве.
"Храбрые и решительные действия российских штурмовиков под командованием гвардии младшего сержанта Переярченко позволили выполнить боевую задачу и закрепиться на занятых позициях", - добавили в МО РФ.
Противник неоднократно пытался вернуть утраченные позиции, но штурмовая группа под командованием Переярченко успешно отразила все контратаки. Кроме того, российской группе удалось избежать потерь среди личного состава.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
