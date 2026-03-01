Минобороны рассказало о командире, отвлекшем огонь ВСУ на себя при штурме

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Командир отделения российской штурмовой группы гвардии младший сержант Вячеслав Переярченко при штурме украинских позиций на важном тактическом направлении отвлек огонь на себя и помог подчиненным без потерь занять позицию, сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовая группа под командованием Переярченко вела боевые действия на важном тактическом направлении. Она получила боевую задачу уничтожить вражеских боевиков, закрепившихся на окраине одного из населенных пунктов. Младший сержант распределил задачи и обеспечил успешное продвижение отделения к опорным точкам противника.

"Заняв выгодную огневую позицию, Вячеслав отвлек внимание врага на себя, дав подчиненным занять скрытные позиции для штурма", - говорится в сообщении.

После этого Переярченко умело воспользовался личным оружием и первым ворвался в окопы противника, смело вступил в бой, при этом продолжая руководить подчиненным личным составом, отметили в ведомстве.

"Храбрые и решительные действия российских штурмовиков под командованием гвардии младшего сержанта Переярченко позволили выполнить боевую задачу и закрепиться на занятых позициях", - добавили в МО РФ