На танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов
На танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов
На танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов
Группировка войск "Запад" устанавливает на боевую технику новый защитный навес "Еж" для безопасного выполнения задач в зоне СВО, сообщили Минобороны России. РИА Новости, 01.03.2026
На танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов
Новая защита от дронов "Ёж" устанавливается на российские танки в зоне СВО
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Группировка войск "Запад" устанавливает на боевую технику новый защитный навес "Еж" для безопасного выполнения задач в зоне СВО, сообщили Минобороны России.
"Военнослужащие ремонтной роты 13-го танкового полка 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", выполняющие задачи в зоне специальной военной операции (СВО), разработали и установили новый защитный навес "Еж" от FPV-дронов и кумулятивных снарядов", — говорится в сообщении.
Конструкция представляет собой металлический каркас с приваренными к нему 1300 "вениками" из расплетенных металлических тросов и устанавливается на танки Т-80БВ.