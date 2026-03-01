Рейтинг@Mail.ru
На танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 01.03.2026 (обновлено: 11:42 01.03.2026)
На танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов
Группировка войск "Запад" устанавливает на боевую технику новый защитный навес "Еж" для безопасного выполнения задач в зоне СВО, сообщили Минобороны России.
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-80БВ
На танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов

Новая защита от дронов "Ёж" устанавливается на российские танки в зоне СВО

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Группировка войск "Запад" устанавливает на боевую технику новый защитный навес "Еж" для безопасного выполнения задач в зоне СВО, сообщили Минобороны России.
"Военнослужащие ремонтной роты 13-го танкового полка 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", выполняющие задачи в зоне специальной военной операции (СВО), разработали и установили новый защитный навес "Еж" от FPV-дронов и кумулятивных снарядов", — говорится в сообщении.
Конструкция представляет собой металлический каркас с приваренными к нему 1300 "вениками" из расплетенных металлических тросов и устанавливается на танки Т-80БВ.
Российские военнослужащие
ВС России проводят разминирование приграничных районов Белгородской области
Вчера, 05:20
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-80БВ
 
 
