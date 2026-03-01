На танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Группировка войск "Запад" устанавливает на боевую технику новый защитный навес "Еж" для безопасного выполнения задач в зоне СВО, сообщили Минобороны России.

"Военнослужащие ремонтной роты 13-го танкового полка 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", выполняющие задачи в зоне специальной военной операции (СВО), разработали и установили новый защитный навес "Еж" от FPV-дронов и кумулятивных снарядов", — говорится в сообщении.