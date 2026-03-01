https://ria.ru/20260301/spetsoperatsiya-2077579072.html
ВС России вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 01.03.2026
ВС России вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет БПЛА Supercam S350 ивановских десантников вскрыл пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили Минобороны России. РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
днепр (река)
россия
херсонская область
ВС России вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
