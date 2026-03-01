Рейтинг@Mail.ru
ВС России вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/spetsoperatsiya-2077579072.html
ВС России вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 01.03.2026
ВС России вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет БПЛА Supercam S350 ивановских десантников вскрыл пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили Минобороны России. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T05:19:00+03:00
2026-03-01T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077127198_0:124:2953:1785_1920x0_80_0_0_16d834a7139e737a2b571244df6313a0.jpg
https://ria.ru/20260301/spetsoperatsiya-2077572777.html
днепр (река)
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077127198_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cb5c92e1f4e9958456da349eef8ea85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепр (река), россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
ВС России вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

БПЛА Supercam S350 вскрыл пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Расчет БПЛА Supercam S350 ивановских десантников вскрыл пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили Минобороны России.
"Расчеты БПЛА Supercam S350 Ивановского гвардейского соединения ВДВ в зоне ответственности группировки "Днепр" круглосуточно ведут разведку вдоль Днепра в Херсонской области, поэтому в ходе очередного полета разведчики обнаружили точку запуска ударных дронов ВСУ в ангаре на правом берегу Днепра. Координаты были переданы артиллеристам, которые точным ударом вскрыли пункт управления БПЛА противника", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, высокая эффективность работы российских десантников обеспечивается надежной техникой.
"БПЛА Supercam S350 сочетает в себе небольшие габариты (размах крыла — 3,2 метра, взлетная масса — около 11 кг) с превосходными тактико-техническими характеристиками", - следует из сообщения.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Морпехи уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ на Красноармейском направлении
Вчера, 03:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)РоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала