Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" отменила рейсы из Душанбе в Дубай

ДУШАНБЕ, 1 мар - РИА Новости. Таджикский авиаперевозчик "Сомон Эйр" отменил прямые рейсы по маршруту Душанбе-Дубай-Душанбе, которые выполнялись три раза в неделю, сообщил РИА Новости гендиректор авиакомпании Абдулкосим Валиев.
"В связи с ситуаций, сложившейся в Иране, и авиаударами по аэропорту Дубая были вынуждены были отменить рейс Душанбе-Дубай-Душанбе, который выполнялся по вторникам, четвергам и субботам", - сказал он.
По словам Валиева, рейс Душанбе-Джидда-Душанбе не отменен, наоборот, в связи с массовым малым хаджем (умра) он будет до праздника Курбан-Байрам (конец мая) выполняться ежедневно.
"В связи с опасностью ракетного обстрела в регионе Персидского залива мы вынуждены изменить маршрут полета на Джидду, теперь он летит через Узбекистан, Туркмению, Грузию и Турцию, что удлинило время полета на четыре часа", - сказал он.
Накануне "Сомон Эйр" отменил рейсы в Тегеран, также отменены полеты по маршруту Мешхед-Душанбе-Мешхед, которые выполняла иранская авиакомпания Varesh Airline.
