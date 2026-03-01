Рейтинг@Mail.ru
"Сочи" обыграл "Торпедо" и прервал серию из пяти поражений в КХЛ - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:20 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/sochi-2077708146.html
"Сочи" обыграл "Торпедо" и прервал серию из пяти поражений в КХЛ
"Сочи" обыграл "Торпедо" и прервал серию из пяти поражений в КХЛ - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Сочи" обыграл "Торпедо" и прервал серию из пяти поражений в КХЛ
"Сочи" обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T18:20:00+03:00
2026-03-01T18:20:00+03:00
хоккей
спорт
тимур хафизов
павел дедунов
сергей попов
торпедо
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979015448_0:0:2272:1278_1920x0_80_0_0_ebb8d27be69524e6d8382dcaeed5f9fb.jpg
https://ria.ru/20260301/match-2077703423.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979015448_181:0:2260:1559_1920x0_80_0_0_ff3d1b89d37a0278d7076addf2114ae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, тимур хафизов, павел дедунов, сергей попов, торпедо, локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Тимур Хафизов, Павел Дедунов, Сергей Попов, Торпедо, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Сочи" обыграл "Торпедо" и прервал серию из пяти поражений в КХЛ

"Сочи" победил "Торпедо" в матче КХЛ, который прерывали из-за угрозы БПЛА

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккеисты "Сочи"
Хоккеисты Сочи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Сочи" обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Стартовавшая в 14:00 мск встреча была прервана в начале третьего периода из-за объявленной в Сочи угрозы атаки БПЛА. Матч возобновился в 17:45 и завершился победой хозяев со счетом 5:1 (1:0, 0:0, 4:1). У "Сочи" отличились Уильям Биттен (17-я минута), Тимур Хафизов (49, 58), Макс Эллис (50) и Сергей Попов (59). В составе проигравших шайбу забросил Шэйн Принс (45).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
01 марта 2026 • начало в 14:00
Завершен
Сочи
5 : 1
Торпедо НН
16:53 • Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Ноэль Хофенмайер)
08:21 • Тимур Хафизов
(Ноэль Хофенмайер, Даниил Сероух)
09:19 • Макс Эллис
(Матвей Гуськов)
17:22 • Тимур Хафизов
(Даниил Сероух, Уильям Биттен)
19:00 • Sergei Popov
(Даниил Сероух, Тимур Хафизов)
04:33 • Шейн Принс
(Алексей Кручинин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сочи" впервые победил соперника в текущем сезоне, проиграв предыдущие четыре матча. Нападающий команды Павел Дедунов провел 700-й матч в КХЛ.
Сочинцы прервали серию из пяти поражений и с 42 очками занимают последнее, 11-е место в таблице Западной конференции. "Торпедо" (76 очков) идет четвертым.
В следующем матче "Сочи" примет 4 марта ярославский "Локомотив", нижегородцы в тот же день сыграют дома с челябинским "Трактором".
В другом матче дня "Шанхайские драконы" в гостях обыграли тольяттинскую "Ладу" (2:1).
Стадион Фишт в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Матч РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" перенесли на другую дату
Вчера, 17:51
 
ХоккейСпортТимур ХафизовПавел ДедуновСергей ПоповТорпедоЛокомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала