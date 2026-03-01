"Сочи" обыграл "Торпедо" и прервал серию из пяти поражений в КХЛ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Сочи" обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Стартовавшая в 14:00 мск встреча была прервана в начале третьего периода из-за объявленной в Сочи угрозы атаки БПЛА. Матч возобновился в 17:45 и завершился победой хозяев со счетом 5:1 (1:0, 0:0, 4:1). У "Сочи" отличились Уильям Биттен (17-я минута), Тимур Хафизов (49, 58), Макс Эллис (50) и Сергей Попов (59). В составе проигравших шайбу забросил Шэйн Принс (45).
01 марта 2026 • начало в 14:00
Завершен
16:53 • Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Ноэль Хофенмайер)
08:21 • Тимур Хафизов
(Ноэль Хофенмайер, Даниил Сероух)
09:19 • Макс Эллис
(Матвей Гуськов)
17:22 • Тимур Хафизов
(Даниил Сероух, Уильям Биттен)
19:00 • Sergei Popov
(Даниил Сероух, Тимур Хафизов)
04:33 • Шейн Принс
"Сочи" впервые победил соперника в текущем сезоне, проиграв предыдущие четыре матча. Нападающий команды Павел Дедунов провел 700-й матч в КХЛ.
Сочинцы прервали серию из пяти поражений и с 42 очками занимают последнее, 11-е место в таблице Западной конференции. "Торпедо" (76 очков) идет четвертым.
В другом матче дня "Шанхайские драконы" в гостях обыграли тольяттинскую "Ладу" (2:1).