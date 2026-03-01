Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану

© REUTERS / Majid Asgaripour Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану

СМИ: запасы снарядов США и Израиля могут истощиться за несколько дней

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Запасы снарядов США и Израиля могут истощиться за несколько дней, если Иран продолжит наносить удары с той же интенсивностью, передает Запасы снарядов США и Израиля могут истощиться за несколько дней, если Иран продолжит наносить удары с той же интенсивностью, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

Как отмечает агентство, способность США, Израиля и арабских государств Персидского залива противостоять ответным атакам Ирана будет зависеть от числа перехватчиков ракет, которые у них есть. Отмечается, что запасы, скорее всего, очень низкие после интенсивного противостояния с Ираном, которое прошло в прошлом году.

"Способность США, Израиля и арабских государств Персидского залива выдержать ответные удары Ирана будет зависеть от количества имеющихся у них перехватчиков ракет.... Запасы ракетных перехватчиков могут истощиться в течение нескольких дней, если интенсивность нынешних иранских атак сохранится", - отметил агентству источник.

Блумберг подчеркивает, что для защиты от такого оружия требуется еще большее количество перехватчиков. Так, "типичная военная доктрина" предусматривает запуск двух или трех ракет по каждой приближающейся цели, чтобы увеличить шансы на ее поражение.

"Большим поводом для волнения являются перехватчики ракет, особенно перехватчики баллистических ракет. Мы используем их быстрее, чем мы их производим", - цитирует агентство специалиста американского аналитического центра Стимсона Келли Гриеко.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.