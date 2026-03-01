СМИ: при ударах по Ирану погибли четыре члена семьи Али Хаменеи

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Подтверждена гибель дочери, зятя, внучки и невестки верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США по исламской республике, передает местное агентство Fars со ссылкой на источник.
«
"После установления контакта с источником, осведомленным о состоянии семьи верховного лидера, к сожалению, была подтверждена гибель дочери, зятя и внучки верховного лидера. Также сообщается о гибели одной из невесток верховного лидера в ходе атаки утром в субботу", — говорится в сообщении.
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
28 февраля, 14:24
В субботу член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар сообщил о гибели зятя и невестки Али Хаменеи. Ряд иранских изданий приводили слова Мозаффара, однако государственные СМИ Ирана такую информацию не давали.
Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье заявил, что сам Али Хаменеи якобы погиб при ударах. Иранская сторона информацию о гибели верховного лидера официально не подтверждала.
На странице Али Хаменеи в соцсети X опубликована картинка с пылающим мечом пророка Мухаммеда. Согласно исламским легендам, этот меч был наследован имамом Али самого пророка, он обладает магической силой и защищает границы мусульманского мира от врагов.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.