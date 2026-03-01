Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при ударах по Ирану погибли четыре члена семьи Али Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 01.03.2026 (обновлено: 08:24 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/smi-2077572644.html
СМИ: при ударах по Ирану погибли четыре члена семьи Али Хаменеи
СМИ: при ударах по Ирану погибли четыре члена семьи Али Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: при ударах по Ирану погибли четыре члена семьи Али Хаменеи
Подтверждена гибель дочери, зятя, внучки и невестки верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США по исламской республике, передает... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T03:24:00+03:00
2026-03-01T08:24:00+03:00
в мире
иран
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077411711.html
https://ria.ru/20260301/soobscheniya-2077557141.html
https://ria.ru/20260301/konflikt-2077571718.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль, дональд трамп, сергей лавров, оон
В мире, Иран, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ООН
СМИ: при ударах по Ирану погибли четыре члена семьи Али Хаменеи

Fars: при ударах по Ирану погибли четыре члена семьи Али Хаменеи, включая дочь

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Подтверждена гибель дочери, зятя, внучки и невестки верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США по исламской республике, передает местное агентство Fars со ссылкой на источник.
«

"После установления контакта с источником, осведомленным о состоянии семьи верховного лидера, к сожалению, была подтверждена гибель дочери, зятя и внучки верховного лидера. Также сообщается о гибели одной из невесток верховного лидера в ходе атаки утром в субботу", — говорится в сообщении.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
28 февраля, 14:24
В субботу член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар сообщил о гибели зятя и невестки Али Хаменеи. Ряд иранских изданий приводили слова Мозаффара, однако государственные СМИ Ирана такую информацию не давали.
Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье заявил, что сам Али Хаменеи якобы погиб при ударах. Иранская сторона информацию о гибели верховного лидера официально не подтверждала.
На странице Али Хаменеи в соцсети X опубликована картинка с пылающим мечом пророка Мухаммеда. Согласно исламским легендам, этот меч был наследован имамом Али самого пророка, он обладает магической силой и защищает границы мусульманского мира от врагов.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Генсек ООН заявил, что не может подтвердить сообщения о гибели Хаменеи
Вчера, 00:39
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Источник: конфликт Ирана с США и Израилем переходит в стадию морской войны
Вчера, 03:12
 
В миреИранАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИзраильДональд ТрампСергей ЛавровООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала