Слуцкий призвал создать программу реабилитации участников СВО
Слуцкий призвал создать программу реабилитации участников СВО - РИА Новости, 01.03.2026
Слуцкий призвал создать программу реабилитации участников СВО
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил создать федеральную программу комплексной реабилитации участников СВО с единым координационным... РИА Новости, 01.03.2026
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
