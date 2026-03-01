Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал создать программу реабилитации участников СВО - РИА Новости, 01.03.2026
17:46 01.03.2026
Слуцкий призвал создать программу реабилитации участников СВО
Слуцкий призвал создать программу реабилитации участников СВО - РИА Новости, 01.03.2026
Слуцкий призвал создать программу реабилитации участников СВО
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил создать федеральную программу комплексной реабилитации участников СВО с единым координационным... РИА Новости, 01.03.2026
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий призвал создать программу реабилитации участников СВО

Слуцкий призвал создать программу комплексной реабилитации бойцов СВО

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил создать федеральную программу комплексной реабилитации участников СВО с единым координационным центром.
«
"Более прочную защиту даст федеральная программа комплексной реабилитации участников СВО с единым координационным центром. Это еще одно принципиальное предложение ЛДПР", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что в настоящее время медицинская, психологическая и социальная помощь для военнослужащих зачастую разделены.
"Мы предлагаем объединить их в единую систему сопровождения. Такая система уже работает в Москве", - заключил он.
Общество Леонид Слуцкий (политик) ЛДПР
 
 
