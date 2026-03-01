Следствие считает, что бывший вице-мэр Нижнего Новгорода может скрыться

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман, арестованный по обвинению во взяточничестве, по мнению следствия, имеет финансовую возможность скрыться за пределами России, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Штокман был арестован в Нижнем Новгороде в сентябре 2025 года, а в дальнейшем отправлен в СИЗО в Москве

Защита мужчины просила назначить ему домашний арест, однако следствие настаивало на невозможности избрания Штокману меры пресечения, не связанной с нахождением под стражей.

"Штокман имеет широкие финансовые возможности, в связи с этим может скрыться от органов предварительного следствия и суда за пределы Российской Федерации", - сказано в материалах.

Суд оставил Штокмана в СИЗО до мая.