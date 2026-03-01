Рейтинг@Mail.ru
Следствие считает, что бывший вице-мэр Нижнего Новгорода может скрыться - РИА Новости, 01.03.2026
09:59 01.03.2026
Следствие считает, что бывший вице-мэр Нижнего Новгорода может скрыться
Следствие считает, что бывший вице-мэр Нижнего Новгорода может скрыться
Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман, арестованный по обвинению во взяточничестве, по мнению следствия, имеет финансовую возможность скрыться... РИА Новости, 01.03.2026
Следствие считает, что бывший вице-мэр Нижнего Новгорода может скрыться

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман, арестованный по обвинению во взяточничестве, по мнению следствия, имеет финансовую возможность скрыться за пределами России, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Штокман был арестован в Нижнем Новгороде в сентябре 2025 года, а в дальнейшем отправлен в СИЗО в Москве.
Защита мужчины просила назначить ему домашний арест, однако следствие настаивало на невозможности избрания Штокману меры пресечения, не связанной с нахождением под стражей.
"Штокман имеет широкие финансовые возможности, в связи с этим может скрыться от органов предварительного следствия и суда за пределы Российской Федерации", - сказано в материалах.
Суд оставил Штокмана в СИЗО до мая.
Штокман, занимая должность первого замглавы Нижнего Новгорода, получил взятку в 55 миллионов рублей за помощь руководству строительной организации в заключении контрактов в рамках программы расселения аварийного фонда, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за их исполнением, указывало следствие.
ПроисшествияНижний НовгородМосква
 
 
