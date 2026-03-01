Рейтинг@Mail.ru
У европейских стран отказали системы торможения, заявил Песков - РИА Новости, 01.03.2026
13:28 01.03.2026
У европейских стран отказали системы торможения, заявил Песков
У европейских стран отказали системы торможения, заявил Песков
У европейских стран отказали системы торможения, заявил Песков
Системы торможения и устойчивости, а также системы анализа ситуации отказали у европейских стран, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-03-01T13:28:00+03:00
2026-03-01T13:28:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
павел зарубин
россия
У европейских стран отказали системы торможения, заявил Песков

Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Системы торможения и устойчивости, а также системы анализа ситуации отказали у европейских стран, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
"Отказали многие системы на европейском континенте, системы торможения и устойчивости и системы анализа ситуации", - сказал Песков, комментируя сообщения о возможной передаче ядерного оружия киевскому режиму.
