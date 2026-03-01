Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники - РИА Новости, 01.03.2026
10:37 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/sinoptik-2077614211.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники - РИА Новости, 01.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники
Температура воздуха к майским праздникам в Москве прогреется до 20 градусов и выше, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T10:37:00+03:00
2026-03-01T10:37:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
снегопад в москве
https://ria.ru/20260301/moskva-2077610342.html
москва
общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники

Тишковец: к майским праздникам в Москве потеплеет до 20 градусов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦветущий каштан на Ленинском проспекте в Москве
Цветущий каштан на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Цветущий каштан на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Температура воздуха к майским праздникам в Москве прогреется до 20 градусов и выше, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что сильные морозы не вернутся в Москву.
"Ближе к маю вновь начнется стремительное потепление и столбики дневных термометров к майским праздникам устремятся на штурм 20-градусной отметки и выше", - рассказал Тишковец.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Синоптик рассказал о ночных заморозках в Москве в апреле
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецСнегопад в Москве
 
 
