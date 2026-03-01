https://ria.ru/20260301/sinoptik-2077614211.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники - РИА Новости, 01.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники
Температура воздуха к майским праздникам в Москве прогреется до 20 градусов и выше, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 01.03.2026
общество
москва
евгений тишковец
снегопад в москве
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники
Тишковец: к майским праздникам в Москве потеплеет до 20 градусов