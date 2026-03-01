Синоптик рассказал, какая будет весна в Москве

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Весна в Москве в наступит почти в срок и прогнозируется теплее климатической нормы с незначительным недобором осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что в апреле и мае среднемесячная температура воздуха прогнозируется на три-четыре градуса выше положенного, количество осадков ожидается с небольшим - около 10-15% - дефицитом.