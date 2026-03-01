https://ria.ru/20260301/sinoptik-2077605817.html
Синоптик рассказал, какая будет весна в Москве
Синоптик рассказал, какая будет весна в Москве - РИА Новости, 01.03.2026
Синоптик рассказал, какая будет весна в Москве
Весна в Москве в наступит почти в срок и прогнозируется теплее климатической нормы с незначительным недобором осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T09:48:00+03:00
2026-03-01T09:48:00+03:00
2026-03-01T09:48:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009610032_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_a4d9cb629001b2f6985a4ac09fcef0f0.jpg
https://ria.ru/20260301/sinoptik-2077604898.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009610032_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_408129a19cdae3cd3f1e7234fd4c5438.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, какая будет весна в Москве
Синоптик Тишковец: весна в Москве прогнозируется теплее климатической нормы