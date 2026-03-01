Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, какая будет весна в Москве - РИА Новости, 01.03.2026
09:48 01.03.2026
Синоптик рассказал, какая будет весна в Москве
Весна в Москве в наступит почти в срок и прогнозируется теплее климатической нормы с незначительным недобором осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 01.03.2026
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, какая будет весна в Москве

Синоптик Тишковец: весна в Москве прогнозируется теплее климатической нормы

Заснеженные клумбы тюльпанов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Весна в Москве в наступит почти в срок и прогнозируется теплее климатической нормы с незначительным недобором осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Весна в Москве в начале еще будет долго раскачиваться, наступит почти в срок и прогнозируется теплее нормы климата с незначительным недобором осадков. В марте положительное отклонение температуры от нормы составит не более одного-двух градусов - осадков выпадет на 30% меньше", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в апреле и мае среднемесячная температура воздуха прогнозируется на три-четыре градуса выше положенного, количество осадков ожидается с небольшим - около 10-15% - дефицитом.
ОбществоМоскваЕвгений Тишковет
 
 
