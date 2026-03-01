Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в предстоящий весенне-летний сезон - РИА Новости, 01.03.2026
09:42 01.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в предстоящий весенне-летний сезон
Синоптик рассказал о погоде в Москве в предстоящий весенне-летний сезон
москва, евгений тишковец, снегопад в москве
Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Температурный режим в предстоящий весенне-летний сезон в Москве ожидается на несколько градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что весна в Москве в 2026 году придет как минимум в срок.
"В предстоящий весенне-летний сезон в Центральной России климатический маятник качнется в другую сторону - температурный режим ожидается на несколько градусов выше климатической нормы. ", - рассказал Тишковец.
МоскваЕвгений ТишковецСнегопад в Москве
 
 
