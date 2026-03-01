Синоптик рассказал о погоде в Москве в предстоящий весенне-летний сезон

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Температурный режим в предстоящий весенне-летний сезон в Москве ожидается на несколько градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В предстоящий весенне-летний сезон в Центральной России климатический маятник качнется в другую сторону - температурный режим ожидается на несколько градусов выше климатической нормы. ", - рассказал Тишковец.