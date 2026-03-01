https://ria.ru/20260301/sinoptik-2077604898.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в предстоящий весенне-летний сезон
Синоптик рассказал о погоде в Москве в предстоящий весенне-летний сезон - РИА Новости, 01.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в предстоящий весенне-летний сезон
Температурный режим в предстоящий весенне-летний сезон в Москве ожидается на несколько градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T09:42:00+03:00
2026-03-01T09:42:00+03:00
2026-03-01T09:42:00+03:00
москва
евгений тишковец
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_0:107:3178:1895_1920x0_80_0_0_6b5c74a1bd50cfb075b911970cb072d5.jpg
https://ria.ru/20260301/temperatura-2077604059.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_c3281a14d23a43ddfd6eb478af182676.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, снегопад в москве
Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал о погоде в Москве в предстоящий весенне-летний сезон
Тишковец: в Москве в предстоящий сезон ожидается температура выше нормы