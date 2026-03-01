Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили девять авиабомб и четыре снаряда HIMARS ВСУ - РИА Новости, 01.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 01.03.2026
Силы ПВО уничтожили девять авиабомб и четыре снаряда HIMARS ВСУ
Силы ПВО уничтожили девять авиабомб и четыре снаряда HIMARS ВСУ - РИА Новости, 01.03.2026
Силы ПВО уничтожили девять авиабомб и четыре снаряда HIMARS ВСУ
Силы ПВО уничтожили за сутки девять авиабомб, четыре снаряда HIMARS и 220 беспилотников ВСУ, сообщили Минобороны. РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили девять авиабомб и четыре снаряда HIMARS ВСУ

Силы ПВО за сутки сбили девять авиабомб и четыре снаряда HIMARS ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников
Зенитный ракетный дивизион ЦВО
Зенитный ракетный дивизион ЦВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный дивизион ЦВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за сутки девять авиабомб, четыре снаряда HIMARS и 220 беспилотников ВСУ, сообщили Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 118341 беспилотный летательный аппарат, 651 зенитный ракетный комплекс, 27955 танков и других боевых бронированных машин, 1678 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33551 орудие полевой артиллерии и минометов, 55542 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
