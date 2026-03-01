Рейтинг@Mail.ru
10:56 01.03.2026
Силы ПВО Ирана сбили новейший американский беспилотник
Силы ПВО Ирана сбили новейший американский беспилотник
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Силы ПВО Ирана сбили новейший американский беспилотник

ПВО КСИР Ирана сбили новейший беспилотник MQ9 армии США

© AP Photo / SepahnewsЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) сбили новейший беспилотник MQ9 армии США с использованием новейших средств ПВО, сообщает служба КСИР по связям с общественностью.
"Бойцы ПВО КСИР с использованием новейших средств противовоздушной обороны сбили новейший беспилотник MQ9 террористической армии США на юге страны", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
