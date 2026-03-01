https://ria.ru/20260301/sily-2077618403.html
Силы ПВО Ирана сбили новейший американский беспилотник
Силы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) сбили новейший беспилотник MQ9 армии США с использованием... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО КСИР Ирана сбили новейший беспилотник MQ9 армии США