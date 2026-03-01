Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области ВСУ теряют больше военных в тылу, чем на передовой - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 01.03.2026 (обновлено: 10:12 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/siloviki-2077601127.html
В Сумской области ВСУ теряют больше военных в тылу, чем на передовой
В Сумской области ВСУ теряют больше военных в тылу, чем на передовой - РИА Новости, 01.03.2026
В Сумской области ВСУ теряют больше военных в тылу, чем на передовой
В Сумской области украинская армия стала терять больше боевиков в тылу, чем на линии боевого соприкосновения, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T09:24:00+03:00
2026-03-01T10:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077051031_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f9a80baecb697986993f8cc917dff0b.jpg
https://ria.ru/20260228/spetsoperatsiya-2077330348.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумская область, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
В Сумской области ВСУ теряют больше военных в тылу, чем на передовой

РИА Новости: в Сумской области ВСУ теряют больше военных в тылу, чем на фронте

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Сумской области украинская армия стала терять больше боевиков в тылу, чем на линии боевого соприкосновения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Недавно в одном из радиоперехватов мы узнали, что потери украинских тыловиков начали превышать потери пехоты", — сказал собеседник агентства.
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
ВС России вынудили ВСУ бить по ложным позициям на Сумском направлении
28 февраля, 04:40
По его словам, в основном это касается водителей и грузчиков, которым приходится доставлять снаряды, оборудование и продовольствие на позиции ВСУ.
На Сумском направлении действуют подразделения группировки "Север". За сутки потери противника на этом участке фронта составили до 220 военных, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, склад боеприпасов и два хранилища материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, вооруженные силы успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с регионом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала