В Сумской области ВСУ теряют больше военных в тылу, чем на передовой

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Сумской области украинская армия стала терять больше боевиков в тылу, чем на линии боевого соприкосновения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Недавно в одном из радиоперехватов мы узнали, что потери украинских тыловиков начали превышать потери пехоты", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в основном это касается водителей и грузчиков, которым приходится доставлять снаряды, оборудование и продовольствие на позиции ВСУ.

На Сумском направлении действуют подразделения группировки "Север". За сутки потери противника на этом участке фронта составили до 220 военных, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, склад боеприпасов и два хранилища материальных средств.