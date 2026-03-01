https://ria.ru/20260301/siloviki-2077601127.html
В Сумской области ВСУ теряют больше военных в тылу, чем на передовой
В Сумской области ВСУ теряют больше военных в тылу, чем на передовой - РИА Новости, 01.03.2026
В Сумской области ВСУ теряют больше военных в тылу, чем на передовой
В Сумской области украинская армия стала терять больше боевиков в тылу, чем на линии боевого соприкосновения, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T09:24:00+03:00
2026-03-01T09:24:00+03:00
2026-03-01T10:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077051031_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f9a80baecb697986993f8cc917dff0b.jpg
https://ria.ru/20260228/spetsoperatsiya-2077330348.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
В Сумской области ВСУ теряют больше военных в тылу, чем на передовой
РИА Новости: в Сумской области ВСУ теряют больше военных в тылу, чем на фронте
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Сумской области украинская армия стала терять больше боевиков в тылу, чем на линии боевого соприкосновения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Недавно в одном из радиоперехватов мы узнали, что потери украинских тыловиков начали превышать потери пехоты", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в основном это касается водителей и грузчиков, которым приходится доставлять снаряды, оборудование и продовольствие на позиции ВСУ.
На Сумском направлении действуют подразделения группировки "Север". За сутки потери противника на этом участке фронта составили до 220 военных, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, склад боеприпасов и два хранилища материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, вооруженные силы успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с регионом.