Рейтинг@Mail.ru
Генсек ШОС прокомментировал удары США по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:40 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/shos-2077589133.html
Генсек ШОС прокомментировал удары США по Ирану
Генсек ШОС прокомментировал удары США по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
Генсек ШОС прокомментировал удары США по Ирану
Шанхайская организация сотрудничества неизменно выступает за соблюдение принципов уважения суверенитета, неприменения силы или угрозы ее применения, сказал РИА... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T07:40:00+03:00
2026-03-01T07:40:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
нурлан ермекбаев
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038810817_0:51:3105:1798_1920x0_80_0_0_6d4b8295fb730388c072cab7e6fa7397.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077587498.html
https://ria.ru/20260301/operatsiya-2077586614.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038810817_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_bb548a17a5928f80b90d15a4d9442a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, нурлан ермекбаев, шос
В мире, Иран, США, Израиль, Нурлан Ермекбаев, ШОС
Генсек ШОС прокомментировал удары США по Ирану

Генсек Ермекбаев: ШОС выступает за уважение суверенитета и неприменение силы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСимволика саммита ШОС
Символика саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Символика саммита ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости, Анна Раткогло. Шанхайская организация сотрудничества неизменно выступает за соблюдение принципов уважения суверенитета, неприменения силы или угрозы ее применения, сказал РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев на просьбу прокомментировать удары США и Израиля по Ирану.
"Отвечая на ваш вопрос, подчеркну: ШОС неизменно выступает за соблюдение принципов уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, неприменения силы или угрозы ее применения", - сообщил Ермекбаев.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
США не пробьет брешь в воле народа Ирана, заявил глава судебной власти
Вчера, 07:12
Генсек добавил, что это прописано как в основополагающих документах организации, так и в ежегодных декларациях, принимаемых в ходе встреч в верхах.
"ШОС и ранее выражала озабоченность ситуацией вокруг Ирана как государства-члена организации", - отметил генсек.
По его словам, "что касается нынешнего обострения обстановки, применения военных сил и средств на Ближнем Востоке, то договорно-правовой базой ШОС предусмотрена возможность принятия коллективных мер политико-дипломатического реагирования".
"Решение об этом принимается государствами-членами организации на основе консенсуса", - добавил Ермекбаев.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Небензя рассказал, на что направлены военные действия против Ирана
Вчера, 06:59
 
В миреИранСШАИзраильНурлан ЕрмекбаевШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала