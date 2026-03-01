Генсек ШОС прокомментировал удары США по Ирану

ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости, Анна Раткогло. Шанхайская организация сотрудничества неизменно выступает за соблюдение принципов уважения суверенитета, неприменения силы или угрозы ее применения, сказал РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев на просьбу прокомментировать удары США и Израиля по Ирану.

"Отвечая на ваш вопрос, подчеркну: ШОС неизменно выступает за соблюдение принципов уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, неприменения силы или угрозы ее применения", - сообщил Ермекбаев

Генсек добавил, что это прописано как в основополагающих документах организации, так и в ежегодных декларациях, принимаемых в ходе встреч в верхах.

"ШОС и ранее выражала озабоченность ситуацией вокруг Ирана как государства-члена организации", - отметил генсек.

По его словам, "что касается нынешнего обострения обстановки, применения военных сил и средств на Ближнем Востоке , то договорно-правовой базой ШОС предусмотрена возможность принятия коллективных мер политико-дипломатического реагирования".