Число погибших при атаке на школу в Иране выросло до 148

"Число погибших <...> в Минабе возросло до 148, раненых — до 95", — говорится в сообщении.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.