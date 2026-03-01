Рейтинг@Mail.ru
СМИ: число погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118
02:09 01.03.2026
СМИ: число погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118
СМИ: число погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118 - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: число погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118
Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 118... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: число погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118

FARS: число погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118

© AP PhotoНа месте удара по школе на юге Ирана
На месте удара по школе на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo
На месте удара по школе на юге Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 118 человек, сообщает агентство FARS со ссылкой на местные власти.
"Число погибших учеников школы в Минабе достигло 118", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в результате удара по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Постпред Ирана рассказал о жертвах атаки США и Израиля
Вчера, 01:35
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
