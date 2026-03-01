https://ria.ru/20260301/shkola-2077566519.html
СМИ: число погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118
СМИ: число погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118 - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: число погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118
Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 118... РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: число погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118
FARS: число погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118