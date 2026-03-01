https://ria.ru/20260301/shardzha-2077614612.html
Туристка рассказала о взрывах в районе аэропорта Шарджа в ОАЭ
Туристка рассказала о взрывах в районе аэропорта Шарджа в ОАЭ - РИА Новости, 01.03.2026
Туристка рассказала о взрывах в районе аэропорта Шарджа в ОАЭ
Звуки взрывов слышны в районе международного аэропортов Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, в отеле "трясет" окна, рассказала РИА Новости российская... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T10:39:00+03:00
2026-03-01T10:39:00+03:00
2026-03-01T10:39:00+03:00
в мире
шарджа (эмират)
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077598133_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_dbc70dcfdb270c38d937499ee9c78cf0.jpg
https://ria.ru/20260301/protesty-2077614420.html
шарджа (эмират)
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077598133_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5a555facbb9ac3dae2a5843b299bfec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шарджа (эмират), сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Шарджа (эмират), США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана