Рейтинг@Mail.ru
Туристка рассказала о взрывах в районе аэропорта Шарджа в ОАЭ - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/shardzha-2077614612.html
Туристка рассказала о взрывах в районе аэропорта Шарджа в ОАЭ
Туристка рассказала о взрывах в районе аэропорта Шарджа в ОАЭ - РИА Новости, 01.03.2026
Туристка рассказала о взрывах в районе аэропорта Шарджа в ОАЭ
Звуки взрывов слышны в районе международного аэропортов Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, в отеле "трясет" окна, рассказала РИА Новости российская... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T10:39:00+03:00
2026-03-01T10:39:00+03:00
в мире
шарджа (эмират)
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077598133_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_dbc70dcfdb270c38d937499ee9c78cf0.jpg
https://ria.ru/20260301/protesty-2077614420.html
шарджа (эмират)
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077598133_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5a555facbb9ac3dae2a5843b299bfec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шарджа (эмират), сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Шарджа (эмират), США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана

Туристка рассказала о взрывах в районе аэропорта Шарджа в ОАЭ

© REUTERS / Amr AlfikyДым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в районе международного аэропортов Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, в отеле "трясет" окна, рассказала РИА Новости российская туристка Гулия.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
«
"Гремит, слышны взрывы прямо сейчас (в районе Шарджи - ред.). Уже окна "трясет": не только слышно, но и чувствуется", - рассказала туристка из Уфы Гулия.
Она пояснила, что её отель находится рядом с аэропортом Шарджа.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Прорыв протестующих на территорию консульства США в Карачи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
У консульства США в Карачи вспыхнули протесты после убийства Хаменеи
Вчера, 10:39
 
В миреШарджа (эмират)СШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала