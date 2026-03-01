Рейтинг@Mail.ru
Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана возможна - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/sdelka-2077564815.html
Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана возможна
Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана возможна - РИА Новости, 01.03.2026
Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана возможна
Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана еще может быть достигнута, заявил постпред Франции при ООН Жером Боннафон. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T01:46:00+03:00
2026-03-01T01:46:00+03:00
в мире
иран
франция
ближний восток
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042900229_213:47:2000:1052_1920x0_80_0_0_abdd219c8c4f6967980d149bfa3522fa.jpg
https://ria.ru/20260301/pakistan-2077562406.html
иран
франция
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042900229_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_7aa0f2bf111c97afe05fc472ad309eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, франция, ближний восток, оон
В мире, Иран, Франция, Ближний Восток, ООН
Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана возможна

Постпред Боннафон: Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана возможна

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана еще может быть достигнута, заявил постпред Франции при ООН Жером Боннафон.
"Даже сегодня путь мирного урегулирования разногласий должен преобладать. Мы считаем, что сделка (по ядерному досье - ред.) возможна, и настало время, чтобы Иран взял на себя серьезные обязательства в переговорах для достижения этой цели", - сказал он на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.
Он также призвал к соблюдению международного права и безопасности мирного населения.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Пакистан осудил неоправданное нападение на Иран
Вчера, 01:22
 
В миреИранФранцияБлижний ВостокООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала