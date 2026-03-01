https://ria.ru/20260301/sdelka-2077564815.html
Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана возможна
Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана возможна - РИА Новости, 01.03.2026
Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана возможна
Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана еще может быть достигнута, заявил постпред Франции при ООН Жером Боннафон. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T01:46:00+03:00
2026-03-01T01:46:00+03:00
2026-03-01T01:46:00+03:00
в мире
иран
франция
ближний восток
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042900229_213:47:2000:1052_1920x0_80_0_0_abdd219c8c4f6967980d149bfa3522fa.jpg
https://ria.ru/20260301/pakistan-2077562406.html
иран
франция
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042900229_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_7aa0f2bf111c97afe05fc472ad309eaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, франция, ближний восток, оон
В мире, Иран, Франция, Ближний Восток, ООН
Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана возможна
Постпред Боннафон: Франция считает, что сделка по ядерному досье Ирана возможна