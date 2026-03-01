Рейтинг@Mail.ru
Самолеты-заправщики ВВС направились из США в сторону Ближнего Востока
02:25 01.03.2026
Самолеты-заправщики ВВС направились из США в сторону Ближнего Востока
в мире
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, b-2 (northrop grumman b2 spirit), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Самолеты-заправщики ВВС США направляются с американской базы в сторону Ближнего Востока на фоне эскалации вокруг Ирана, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Первым с военной базы Эндрюс в штате Мэриленд вылетел несколько часов назад заправщик Boeing KС-135R Stratotanker, вскоре он прибудет в регион. В ту же сторону с этой базы летят еще пять заправщиков. Всего в сторону Ближнего Востока с разных баз вылетели девять воздушных танкеров.
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Уолтц заявил, что США приложили все усилия для заключения сделки с Ираном
Вчера, 02:21
В регион направляются три грузовых C17.
Президент США Дональд Трамп, рассказывая ранее о прошлой атаке Штатов на ядерные объекты Ирана, сообщал об использовании американских бомбардировщиков B-2, которые дозаправлялись в воздухе в ходе 36-часового полета. Пока об использовании этих машин в ходе операции США не сообщалось.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: США не ожидают сильного изменения цен на нефть после удара по Ирану
Вчера, 02:21
 
