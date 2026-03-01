Рейтинг@Mail.ru
На Сейшелах начались задержки рейсов Emirates - РИА Новости, 01.03.2026
15:44 01.03.2026
На Сейшелах начались задержки рейсов Emirates
На Сейшелах начались задержки рейсов Emirates
в мире, персидский залив, россия, emirates, qatar airways
В мире, Персидский залив, Россия, Emirates, Qatar Airways
На Сейшелах начались задержки рейсов Emirates

На Сейшелах начались задержки рейсов Emirates и Qatar Airway

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании Emirates. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обострение обстановки в Персидском заливе привело к задержке или отмене рейсов авиакомпаний Emirates и Qatar Airways, охватывающих Сейшелы, предупредило посольство России в стране.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Важная информация для россиян на Сейшелах. Из-за обострения обстановки в Персидском заливе рейсы авиакомпаний Emirates и Qatar задержаны или отменены. Посольство следит за ситуацией и сообщит о возобновлении полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
