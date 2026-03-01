https://ria.ru/20260301/rubio-2077561807.html
Рубио после атаки на Иран отменил поездку в Израиль
Рубио после атаки на Иран отменил поездку в Израиль - РИА Новости, 01.03.2026
Рубио после атаки на Иран отменил поездку в Израиль
Госсекретарь США Марко Рубио отменил планировавшуюся на начало марта поездку в Израиль, сообщил помощник главы американского внешнеполитического ведомства Дилан РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T01:18:00+03:00
2026-03-01T01:18:00+03:00
2026-03-01T01:25:00+03:00
иран
в мире
израиль
марко рубио
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
иран, в мире, израиль, марко рубио, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Израиль, Марко Рубио, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Рубио после атаки на Иран отменил поездку в Израиль
Рубио после атаки на Иран отменил планировавшуюся на март поездку в Израиль