Рубио после атаки на Иран отменил поездку в Израиль
01:18 01.03.2026 (обновлено: 01:25 01.03.2026)
Рубио после атаки на Иран отменил поездку в Израиль
Госсекретарь США Марко Рубио отменил планировавшуюся на начало марта поездку в Израиль, сообщил помощник главы американского внешнеполитического ведомства Дилан
иран
в мире
израиль
марко рубио
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран, в мире, израиль, марко рубио, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Израиль, Марко Рубио, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Bernadett SzaboГоссекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отменил планировавшуюся на начало марта поездку в Израиль, сообщил помощник главы американского внешнеполитического ведомства Дилан Донсон.
"В связи со сложившимися обстоятельствами госсекретарь Рубио не поедет в Израиль 2 марта", - говорится в соцсети Х чиновника.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Пакистан осудил неоправданное нападение на Иран
ИранВ миреИзраильМарко РубиоСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
