Речи об эвакуационных рейсах с Ближнего Востока сейчас нет, заявили в РСТ

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Информация об эвакуационных рейсах из стран Ближнего Востока, распространяемая в некоторых СМИ, на данный момент не подтверждается, речи о таких рейсах сейчас нет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Ранее в СМИ стала расходиться информация о том, что организуются эвакуационные рейсы для россиян с Ближнего Востока.
"Сообщения о планируемых эвакуационных рейсах из стран Ближнего Востока на данный момент подтвердить не можем. Сейчас подобных рейсов не организовывается, призываем распространять только проверенную информацию. Это исключительно компетенция авиационных властей. В данный момент разговоров об этом нет", - прокомментировал Абдюханов.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Страны региона закрыли или ограничили свое воздушное пространство в связи с обострением ситуации.