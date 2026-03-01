Речи об эвакуационных рейсах с Ближнего Востока сейчас нет, заявили в РСТ

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Информация об эвакуационных рейсах из стран Ближнего Востока, распространяемая в некоторых СМИ, на данный момент не подтверждается, речи о таких рейсах сейчас нет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

"Сообщения о планируемых эвакуационных рейсах из стран Ближнего Востока на данный момент подтвердить не можем. Сейчас подобных рейсов не организовывается, призываем распространять только проверенную информацию. Это исключительно компетенция авиационных властей. В данный момент разговоров об этом нет", - прокомментировал Абдюханов.