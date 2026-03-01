Рейтинг@Mail.ru
Речи об эвакуационных рейсах с Ближнего Востока сейчас нет, заявили в РСТ - РИА Новости, 01.03.2026
19:02 01.03.2026
Речи об эвакуационных рейсах с Ближнего Востока сейчас нет, заявили в РСТ
Речи об эвакуационных рейсах с Ближнего Востока сейчас нет, заявили в РСТ
Речи об эвакуационных рейсах с Ближнего Востока сейчас нет, заявили в РСТ
Информация об эвакуационных рейсах из стран Ближнего Востока, распространяемая в некоторых СМИ, на данный момент не подтверждается, речи о таких рейсах сейчас... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
ближний восток
сша
иран
российский союз туриндустрии (рст)
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
сша
иран
в мире, ближний восток, сша, иран, российский союз туриндустрии (рст), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Российский союз туриндустрии (РСТ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Речи об эвакуационных рейсах с Ближнего Востока сейчас нет, заявили в РСТ

РСТ: речи об эвакуационных рейсах с Ближнего Востока сейчас не идет

Флаг ОАЭ
Флаг ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Информация об эвакуационных рейсах из стран Ближнего Востока, распространяемая в некоторых СМИ, на данный момент не подтверждается, речи о таких рейсах сейчас нет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Ранее в СМИ стала расходиться информация о том, что организуются эвакуационные рейсы для россиян с Ближнего Востока.
"Сообщения о планируемых эвакуационных рейсах из стран Ближнего Востока на данный момент подтвердить не можем. Сейчас подобных рейсов не организовывается, призываем распространять только проверенную информацию. Это исключительно компетенция авиационных властей. В данный момент разговоров об этом нет", - прокомментировал Абдюханов.
Ранее в воскресенье генеральное консульство России в Дубае заявило, что организация вывозных рейсов для находящихся в стране россиян невозможна из-за закрытого воздушного пространства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Страны региона закрыли или ограничили свое воздушное пространство в связи с обострением ситуации.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреБлижний ВостокСШАИранРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
