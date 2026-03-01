РСТ порекомендовал отменить туры через Ближний Восток с вылетом до 9 марта

МОСКВА, 1 мар – РИА. Туристам не следует торопиться с отменой туров с перелетом на Ближний Восток и подождать несколько дней, при этом тем, у кого запланировано путешествие до 9 марта, лучше подыскать альтернативу с туроператором, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"По вылетам в ближайшие дни через Ближний Восток рекомендуем аннулировать туры и предлагаем альтернативные направления в рамках наших блочных программ. В то же время советую людям не торопиться аннулировать туры на даты вылета с 9 марта и далее, надо хотя бы три дня подождать, так как ситуация может измениться", - сказали в РСТ.