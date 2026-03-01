Россияне не пострадали при ударах по Бахрейну, сообщило посольство

ДОХА, 1 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Граждане России не пострадали во время падения обломков ракет и беспилотников, запущенных по Бахрейну, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Манаме.
«
"Пострадавших россиян в результате событий в Бахрейне нет", - отметили агентству в дипмиссии.
Собеседник агентства уточнил, что посольство оперативно обрабатывает обращения соотечественников в случае поступления таковых.
"Имели место отдельные запросы по поводу эвакуационных мероприятий, но это были единичные случаи. В настоящее время посольство во взаимодействии с МИД России и другими компетентными ведомствами прорабатывает возможные сценарии развития ситуации", - объявила дипмиссия в Бахрейне.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что цели иранских ударов - военные объекты Израиля.