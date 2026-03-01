Рейтинг@Mail.ru
Россияне не пострадали при ударах по Бахрейну, сообщило посольство - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 01.03.2026 (обновлено: 16:29 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/rossiyane-2077680463.html
Россияне не пострадали при ударах по Бахрейну, сообщило посольство
Россияне не пострадали при ударах по Бахрейну, сообщило посольство - РИА Новости, 01.03.2026
Россияне не пострадали при ударах по Бахрейну, сообщило посольство
Граждане России не пострадали во время падения обломков ракет и беспилотников, запущенных по Бахрейну, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Манаме. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:20:00+03:00
2026-03-01T16:29:00+03:00
в мире
россия
бахрейн
иран
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077513815_0:976:1254:1681_1920x0_80_0_0_98e38ab57ba925f6ba5209cd7741e2ce.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
россия
бахрейн
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077513815_0:1011:1254:1952_1920x0_80_0_0_b3cbb2414344b5098187bdc5c78a34fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бахрейн, иран, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Бахрейн, Иран, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россияне не пострадали при ударах по Бахрейну, сообщило посольство

Посольство: россияне не пострадали при падении обломков ракет в Бахрейне

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSДым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 1 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Граждане России не пострадали во время падения обломков ракет и беспилотников, запущенных по Бахрейну, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Манаме.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
«
"Пострадавших россиян в результате событий в Бахрейне нет", - отметили агентству в дипмиссии.
Собеседник агентства уточнил, что посольство оперативно обрабатывает обращения соотечественников в случае поступления таковых.
"Имели место отдельные запросы по поводу эвакуационных мероприятий, но это были единичные случаи. В настоящее время посольство во взаимодействии с МИД России и другими компетентными ведомствами прорабатывает возможные сценарии развития ситуации", - объявила дипмиссия в Бахрейне.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что цели иранских ударов - военные объекты Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияБахрейнИранАли ЛариджаниВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала