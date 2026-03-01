Рейтинг@Mail.ru
Россияне отсутствуют в списках раненных в ОАЭ - РИА Новости, 01.03.2026
15:56 01.03.2026 (обновлено: 16:09 01.03.2026)
Россияне отсутствуют в списках раненных в ОАЭ
Россияне отсутствуют в списках раненных в ОАЭ - РИА Новости, 01.03.2026
Россияне отсутствуют в списках раненных в ОАЭ
Россияне отсутствуют в списках раненных в ОАЭ

Россияне отсутствуют в списках раненных в ОАЭ в результате эскалации в регионе

СТАМБУЛ, 1 мар – РИА Новости. Россиян нет среди жертв и пострадавших в ОАЭ за двое суток в результате эскалации обстановки в регионе, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза минобороны ОАЭ.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"В результате ударов по ОАЭ погибли три человека – граждане Пакистана, Непала и Бангладеш, ранены 58 человек", - говорится в пресс-релизе.
Среди раненых отсутствуют россияне, но есть как местные жители, так и граждане 14 стран, таких как Иран, Азербайджан, Филиппины и другие.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
ПВО ОАЭ сбили более 160 ракет с начала обострения ситуации в регионе
