Россияне отсутствуют в списках раненных в ОАЭ

СТАМБУЛ, 1 мар – РИА Новости. Россиян нет среди жертв и пострадавших в ОАЭ за двое суток в результате эскалации обстановки в регионе, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза минобороны ОАЭ.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Среди раненых отсутствуют россияне, но есть как местные жители, так и граждане 14 стран, таких как Иран, Азербайджан, Филиппины и другие.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.