Россияне в Саудовской Аравии не пострадали из-за ситуации вокруг Ирана
Россияне в Саудовской Аравии не пострадали в результате обострения ситуации в регионе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Эр-Рияде. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:59:00+03:00
в мире
иран
сша
саудовская аравия
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
саудовская аравия
