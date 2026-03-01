Рейтинг@Mail.ru
Россияне в Саудовской Аравии не пострадали из-за ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
17:59 01.03.2026
Россияне в Саудовской Аравии не пострадали из-за ситуации вокруг Ирана
в мире, иран, сша, саудовская аравия, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Саудовская Аравия, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Флаги России и Саудовской Аравии. Архивное фото
ДОХА, 1 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россияне в Саудовской Аравии не пострадали в результате обострения ситуации в регионе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Эр-Рияде.
"Пострадавших среди россиян и в целом среди населения пока нет", - отметили в дипмиссии.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
