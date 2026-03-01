https://ria.ru/20260301/rossijane-2077699890.html
В МИД рассказали, как россияне могут покинуть Израиль
В МИД рассказали, как россияне могут покинуть Израиль - РИА Новости, 01.03.2026
В МИД рассказали, как россияне могут покинуть Израиль
Россияне на фоне конфликта вокруг Ирана могут покинуть Израиль по суше, выехав в Египет или Иорданию, проинформировал МИД РФ. РИА Новости, 01.03.2026
В МИД рассказали, как россияне могут покинуть Израиль
МИД РФ: россияне на фоне конфликта вокруг Ирана могут покинуть Израиль по суше