17:32 01.03.2026
Россия осуждает практику политических убийств, заявил МИД
Россия осуждает практику политических убийств, заявил МИД

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств, это противоречит базовым принципам межгосударственных отношений, заявили в МИД РФ в связи с гибелью лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи, ряда членов его семьи и иранских высокопоставленных должностных лиц.
"Российская Федерация решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств, которая противоречит базовым принципам цивилизованных межгосударственных отношений и грубо нарушает международное право", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ в связи с гибелью иранского лидера.
Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Вице-президент Ирана рассказал, кто возьмет на себя обязанности Хаменеи
Вчера, 06:13
 
