https://ria.ru/20260301/rossija-2077698610.html
Россия осуждает практику политических убийств, заявил МИД
Россия осуждает практику политических убийств, заявил МИД - РИА Новости, 01.03.2026
Россия осуждает практику политических убийств, заявил МИД
Россия решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств, это противоречит базовым принципам... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:32:00+03:00
2026-03-01T17:32:00+03:00
2026-03-01T17:32:00+03:00
в мире
россия
иран
сша
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737856851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16536d2ba2b6149a875b6e54e28c2f2.jpg
https://ria.ru/20260301/obyazannosti-2077582846.html
россия
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_219:0:2741:1892_1920x0_80_0_0_9334005ecbd4b8f53bac0789b5b33541.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, сша, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, США, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россия осуждает практику политических убийств, заявил МИД
МИД: Россия осуждает практику политических убийств и охоты на лидеров