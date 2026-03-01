Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России с 1 марта ужесточается административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотических средств, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Законы, вступающие в силу в марте… Уточняются нормы о запрете пропаганды наркотических средств. Устанавливается запрет на распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о незаконных действиях с наркотиками, без нанесения специальной маркировки. Также ужесточается административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотиков", - написал Володин в своем канале на платформе Мах.

Председатель Госдумы напомнил, что с 1 марта информация на вывесках, указателях, табличках должна быть на русском языке, а также может дублироваться на языках народов России . Он отметил, что строящиеся жилые комплексы разрешается называть только с использованием кириллицы.

Кроме того, владельцы онлайн-кинотеатров и социальных сетей с марта обязаны пресекать распространение фильмов или сериалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

"Новые нормы, направленные на охрану здоровья граждан, в первую очередь - детей: сайты, продающие табак и вейпы, смогут блокировать незамедлительно без решения суда, в рекламе энергетиков запрещается обращаться к несовершеннолетним или упоминать информацию о наличии биологически активных добавок", - отметил Володин.

Он рассказал, что с 1 марта в РФ вводится запрет на применение электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования. Спикер ГД уточнил, что обучение врачей, среднего медперсонала будет проходить в образовательных организациях, которые имеют аттестованных преподавателей и необходимую клиническую базу для практических занятий. По его мнению, от уровня подготовки работников здравоохранения зависит качество медицинской помощи.

"Студенты медицинских университетов, поступившие на бюджет в ординатуру, будут заключать договоры о целевом обучении. Выпускникам помогут освоиться в профессии наставники. Перечень специальностей, которых это касается, устанавливает Минздрав. Место работы молодые врачи могут выбрать самостоятельно среди организаций, участвующих в системе OMC", - говорится в публикации.