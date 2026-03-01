Россиян, летевших из Малайзии через ОАЭ, поселили в отеле Рас-эль-Хайма

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Несколько российских туристов, возвращавшихся из Малайзии в Казань, разместили в отеле Рас-эль-Хайма в ОАЭ в связи с тем, что их самолет не смог сесть в эмиратском городе Шарджа, сообщила РИА Новости туристка из Казани Гульназ.