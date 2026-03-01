https://ria.ru/20260301/rossija-2077596971.html
Россиян, летевших из Малайзии через ОАЭ, поселили в отеле Рас-эль-Хайма
Россиян, летевших из Малайзии через ОАЭ, поселили в отеле Рас-эль-Хайма - РИА Новости, 01.03.2026
Россиян, летевших из Малайзии через ОАЭ, поселили в отеле Рас-эль-Хайма
Несколько российских туристов, возвращавшихся из Малайзии в Казань, разместили в отеле Рас-эль-Хайма в ОАЭ в связи с тем, что их самолет не смог сесть в... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T06:50:00+03:00
2026-03-01T06:50:00+03:00
2026-03-01T08:54:00+03:00
казань
рас-эль-хайма (эмират)
шарджа (эмират)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_0:160:3101:1904_1920x0_80_0_0_2867936a79ad4830d03119a0b0c8fd15.jpg
https://ria.ru/20260301/zelenskiy-2077595835.html
казань
рас-эль-хайма (эмират)
шарджа (эмират)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7c072baa38886a94626e3c44b2ac8a75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, рас-эль-хайма (эмират), шарджа (эмират), военная операция сша и израиля против ирана
Казань, Рас-эль-Хайма (эмират), Шарджа (эмират), Военная операция США и Израиля против Ирана
Россиян, летевших из Малайзии через ОАЭ, поселили в отеле Рас-эль-Хайма
РИА Новости: летевших из Малайзии туристов поселили в отеле Рас-эль-Хайма
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Несколько российских туристов, возвращавшихся из Малайзии в Казань, разместили в отеле Рас-эль-Хайма в ОАЭ в связи с тем, что их самолет не смог сесть в эмиратском городе Шарджа, сообщила РИА Новости туристка из Казани Гульназ.
Ранее международный аэропорт Шарджа
в ОАЭ
сообщил о приостановке всех рейсов до дальнейшего уведомления в рамках превентивных мер.
"Мы сели вчера в аэропорту Рас-эль-Хайма
. Прилетели вчера из Куала-Лумпур
в Рас-эль-Хайма. А должны были в Шарджу и оттуда - в Казань
. Нас разместили в отеле", - сказала собеседница агентства.
Гульназ отметила, что вместе с ними в гостинице разместили еще две пары россиян. Размещением, предположительно, занималась авиакомпания. Информации по возможной дате вылета никто пока не дает, добавила собеседница, уточнив, что они ездили на отдых индивидуально, без туроператора.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. В том числе серия взрывов прогремела в Дубае
.