Россиян, летевших из Малайзии через ОАЭ, поселили в отеле Рас-эль-Хайма
06:50 01.03.2026 (обновлено: 08:54 01.03.2026)
Россиян, летевших из Малайзии через ОАЭ, поселили в отеле Рас-эль-Хайма
Россиян, летевших из Малайзии через ОАЭ, поселили в отеле Рас-эль-Хайма
Несколько российских туристов, возвращавшихся из Малайзии в Казань, разместили в отеле Рас-эль-Хайма в ОАЭ в связи с тем, что их самолет не смог сесть в... РИА Новости, 01.03.2026
казань, рас-эль-хайма (эмират), шарджа (эмират), военная операция сша и израиля против ирана
Казань, Рас-эль-Хайма (эмират), Шарджа (эмират), Военная операция США и Израиля против Ирана
Россиян, летевших из Малайзии через ОАЭ, поселили в отеле Рас-эль-Хайма

РИА Новости: летевших из Малайзии туристов поселили в отеле Рас-эль-Хайма

© AP Photo / Kamran JebreiliТуристы на прогулочных яхтах в Дубае
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Несколько российских туристов, возвращавшихся из Малайзии в Казань, разместили в отеле Рас-эль-Хайма в ОАЭ в связи с тем, что их самолет не смог сесть в эмиратском городе Шарджа, сообщила РИА Новости туристка из Казани Гульназ.
Ранее международный аэропорт Шарджа в ОАЭ сообщил о приостановке всех рейсов до дальнейшего уведомления в рамках превентивных мер.
"Мы сели вчера в аэропорту Рас-эль-Хайма. Прилетели вчера из Куала-Лумпур в Рас-эль-Хайма. А должны были в Шарджу и оттуда - в Казань. Нас разместили в отеле", - сказала собеседница агентства.
Гульназ отметила, что вместе с ними в гостинице разместили еще две пары россиян. Размещением, предположительно, занималась авиакомпания. Информации по возможной дате вылета никто пока не дает, добавила собеседница, уточнив, что они ездили на отдых индивидуально, без туроператора.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В том числе серия взрывов прогремела в Дубае.
