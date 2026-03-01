Рейтинг@Mail.ru
В России вступают в силу новые правила обучения на водительские права - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/rossija-2077585024.html
В России вступают в силу новые правила обучения на водительские права
В России вступают в силу новые правила обучения на водительские права - РИА Новости, 01.03.2026
В России вступают в силу новые правила обучения на водительские права
Новые правила подготовки водителей вступают в силу в России с 1 марта. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T06:42:00+03:00
2026-03-01T06:42:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_0:221:2500:1627_1920x0_80_0_0_0123617337e4633345eac1d70d074bd4.jpg
https://ria.ru/20260217/prava-2074838517.html
https://ria.ru/20260118/prava-2068622339.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_19:0:2482:1847_1920x0_80_0_0_3ae6b5c336c3a65aaffb26ef16da3cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В России вступают в силу новые правила обучения на водительские права

В России с 1 марта вступают в силу новые правила обучения на водительские права

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Водительское удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новые правила подготовки водителей вступают в силу в России с 1 марта.
Согласно приказу Минпросвещения РФ № 505, с 1 марта в России появятся 47 новых примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, из которых 36 программ переподготовки, девять программ профессиональной подготовки и две программы повышения квалификации.
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В России появятся новые основания для аннулирования водительских прав
17 февраля, 03:36
Помимо этого, количество обязательных часов при обучении на права категории B увеличится с 38 до 42.
Также кандидаты в водители смогут частично изучать теорию дистанционно с помощью специального софта, который будет учитывать посещение и успеваемость,
Кроме того, желающие учиться на права категории C и D, а также будущие таксисты смогут практиковаться в автопарках, транспортных комбинатах и прочих организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
Согласно документу, приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года и действует до 1 марта 2032 года.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Водительские права могут разрешить предъявлять через MAX
18 января, 16:31
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала