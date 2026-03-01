https://ria.ru/20260301/rossija-2077585024.html
В России вступают в силу новые правила обучения на водительские права
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новые правила подготовки водителей вступают в силу в России с 1 марта.
Согласно приказу Минпросвещения РФ
№ 505, с 1 марта в России появятся 47 новых примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, из которых 36 программ переподготовки, девять программ профессиональной подготовки и две программы повышения квалификации.
Помимо этого, количество обязательных часов при обучении на права категории B увеличится с 38 до 42.
Также кандидаты в водители смогут частично изучать теорию дистанционно с помощью специального софта, который будет учитывать посещение и успеваемость,
Кроме того, желающие учиться на права категории C и D, а также будущие таксисты смогут практиковаться в автопарках, транспортных комбинатах и прочих организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
Согласно документу, приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года и действует до 1 марта 2032 года.