00:25 01.03.2026
В России начал действовать закон о наставничестве для выпускников-медиков
В России начал действовать закон о наставничестве для выпускников-медиков
В России начал действовать закон о наставничестве для выпускников-медиков

В России вступил в силу закон о наставничестве для выпускников-медиков

Стетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Fotolia / yahyaikiz
Стетоскоп. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Закон о наставничестве для выпускников-медиков и новые правила для целевого обучения будущих фармацевтических и медицинских работников начали действовать в России.
Согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным закону, ординаторы-бюджетники (медики и фармацевты) должны заключать договор о целевом обучении до итоговой аттестации. При отказе они смогут продолжить обучение в платной ординатуре при наличии свободных мест. Для нарушителей договора о целевом обучении за счет бюджета предусмотрены штрафы в двукратном размере компенсации за обучение.
Также теперь органы государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья должны создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества и оказывать дополнительные меры соцподдержки.
Наставничество не может превышать три года общего суммарного срока. Выпускники вузов и колледжей, не прошедшие отработку по окончании срока действия первичной аккредитации специалиста, подлежат повторной первичной аккредитации специалиста, а в случае если наставничество не должно было осуществляться – будут проходить периодическую аккредитацию специалиста.
Помимо того, расширился перечень организаций, которые могут быть заказчиками целевого обучения. В этот список добавились медицинские организации, участвующие в реализации программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по направлениям подготовки и специальностям в сфере здравоохранения.
Согласно проекту приказа Минздрава, работа с наставником в течение трех лет предусмотрена только для выпускников специалитета по специальности "лечебное дело" и для ординаторов по направлениям "детская хирургия", "неонатология", "терапия", "онкология", "пластическая хирургия", "сердечно-сосудистая хирургия", "торакальная хирургия", "нейрохирургия". При работе в новых регионах, а также селах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек срок снижается до 1-1,5 лет.
Для работы с наставником специалисты трудоустраиваются по основному месту работы на должности в соответствии с полученной специальностью. Отработка обеспечивается всеми медорганизациями, которые работают в системе ОМС.
Наставничество осуществляется медработником, имеющим соответствующую специальность и стаж медицинской деятельности не менее пяти лет. Оно может быть организовано как в очном, так и дистанционном формате.
Назначение наставников осуществляется на добровольной основе с обязательным письменным согласием. Выполнение его функций проходит на основании трудового договора или дополнительного соглашения к нему.
Органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья должны размещать на своих официальных сайтах перечни медорганизаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, в которых осуществляется наставничество, а также перечни вакантных должностей.
Заголовок открываемого материала