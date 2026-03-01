Названы самые доступные новые кроссоверы на российском авторынке

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Самым доступным в России новым кроссовером, а также единственным, чья цена существенно меньше двух миллионов рублей, является сегодня отечественный "Москвич 3", рассказали РИА Новости в компании "Рольф".

Стоимость нового "Москвича 3", по оценке компании, начинается от 1,59 миллиона рублей в базовой комплектации. Следом за ним, вплотную подойдя к отметке в два миллиона рублей, идет Haval Jolion, цена которого составляет от 1,99 миллиона рублей.

Далее расположились Tenet T4 (от 2,039 миллиона рублей), Belgee X50 (от 2,079 миллиона рублей), Changan C35 Plus (от 2,4 миллиона рублей), Tenet T7 (от 2,5 миллиона рублей) и единственный в этом списке гибрид - Evolute I-Space (от 2,56 миллиона рублей с учетом господдержки).