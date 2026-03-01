Рейтинг@Mail.ru
Родственники экс-президента Ирана не подтвердили новость о его гибели - РИА Новости, 01.03.2026
17:57 01.03.2026
Родственники экс-президента Ирана не подтвердили новость о его гибели
Родственники экс-президента Ирана не подтвердили новость о его гибели
Родственники экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не подтвердили сообщение иранских СМИ о его гибели, утверждает иранское агентство Khabar-e Online. РИА Новости, 01.03.2026
Родственники экс-президента Ирана не подтвердили новость о его гибели

ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Родственники экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не подтвердили сообщение иранских СМИ о его гибели, утверждает иранское агентство Khabar-e Online.
"В след за сообщениями о гибели Махмуда Ахмадинежада в результате ракетного удара, нанесенного Израилем и США, его родственники опровергли эту информацию", - говорится в сообщении.
Ранее иранское агентство ILNA сообщило о гибели Ахмадинежада.
Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2009 по 2013 годы. Относится к числу ультраконсервативного крыла иранских политиков.
