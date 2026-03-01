Генконсульство России рассказало об отсутствия вывозных рейсов из ОАЭ

Генеральное консульство России в Дубае заявило, что организация вывозных рейсов для находящихся в стране россиян невозможна из-за закрытого воздушного пространства.

Также дипломаты призвали находящихся в ОАЭ россиян иметь при себе документы, деньги, средства связи, заряженные пауэрбанки, запас воды, еды и необходимых медикаментов.