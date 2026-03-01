Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство России рассказало об отсутствия вывозных рейсов из ОАЭ - РИА Новости, 01.03.2026
13:21 01.03.2026
Генконсульство России рассказало об отсутствия вывозных рейсов из ОАЭ
РИА Новости, 01.03.2026
россия, военная операция сша и израиля против ирана, оаэ, дубай, в мире
Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана, ОАЭ, Дубай, В мире
ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Генеральное консульство России в Дубае заявило, что организация вывозных рейсов для находящихся в стране россиян невозможна из-за закрытого воздушного пространства.

"С учетом режима "закрытого неба" в ОАЭ и соседних странах выполнение как регулярных, так и "вывозных" рейсов на данный момент не представляется возможным", - говорится в сообщении в Telegram-канале генконсульства.
Также дипломаты призвали находящихся в ОАЭ россиян иметь при себе документы, деньги, средства связи, заряженные пауэрбанки, запас воды, еды и необходимых медикаментов.
Британский истребитель на британской авиабазе Акротири на Кипре - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Британия заявила о запуске иранской ракеты в направлении Кипра
