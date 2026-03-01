https://ria.ru/20260301/rezai-2077616264.html
В Иране заявили о невозможности торговли через Ормузский пролив
В Иране заявили о невозможности торговли через Ормузский пролив
Торговля через Ормузский пролив сейчас невозможна до последующего уведомления, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T10:47:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
ормузский пролив
иран
сша
в мире, ормузский пролив, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Резаи: торговля через Ормузский пролив невозможна до последующего уведомления