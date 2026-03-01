В Иране заявили о невозможности торговли через Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Торговля через Ормузский пролив сейчас невозможна до последующего уведомления, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи.

Ранее иранские военные сообщили, что закрыли Ормузский пролив, а также, по данным СМИ, предупредили суда о небезопасности маршрута из-за ударов Ирана, США и Израиля.