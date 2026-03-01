Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили о невозможности торговли через Ормузский пролив - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/rezai-2077616264.html
В Иране заявили о невозможности торговли через Ормузский пролив
В Иране заявили о невозможности торговли через Ормузский пролив - РИА Новости, 01.03.2026
В Иране заявили о невозможности торговли через Ормузский пролив
Торговля через Ормузский пролив сейчас невозможна до последующего уведомления, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T10:47:00+03:00
2026-03-01T10:47:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:577:2048:1729_1920x0_80_0_0_37b2b8f04056886be7d2b7d507b41491.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077615362.html
ормузский пролив
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:385:2048:1921_1920x0_80_0_0_7bb4d941a900244bf827e1c0d7556e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране заявили о невозможности торговли через Ормузский пролив

Резаи: торговля через Ормузский пролив невозможна до последующего уведомления

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Торговля через Ормузский пролив сейчас невозможна до последующего уведомления, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи.
"Безусловно, до последующего уведомления торговля также не будет осуществляться через Ормузский пролив", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ранее иранские военные сообщили, что закрыли Ормузский пролив, а также, по данным СМИ, предупредили суда о небезопасности маршрута из-за ударов Ирана, США и Израиля.
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В США сделали тревожное заявление о военной операции в Иране
Вчера, 10:43
 
В миреОрмузский проливИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала