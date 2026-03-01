https://ria.ru/20260301/rejs-2077627036.html
Минтранс рассказал об отмененных рейсах между Россией и Ближним Востоком
Рейсы между Россией и ближневосточными странами продолжают отменяться на фоне ситуации в регионе, по данным на утро 1 марта отменено 62 рейса между Россией и... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T11:49:00+03:00
2026-03-01T11:49:00+03:00
2026-03-01T11:58:00+03:00
россия
ближний восток
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077470993_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_90ede35adda9ffb9e734663edf493cfb.jpg
https://ria.ru/20260301/zavorotnjuk-2077619721.html
россия
ближний восток
оаэ
россия, ближний восток, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Ближний Восток, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Минтранс: на утро 1 марта между Россией и Ближним Востоком отменили 62 рейса