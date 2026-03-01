Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал об отмененных рейсах между Россией и Ближним Востоком
11:49 01.03.2026 (обновлено: 11:58 01.03.2026)
Минтранс рассказал об отмененных рейсах между Россией и Ближним Востоком
2026-03-01T11:49:00+03:00
2026-03-01T11:58:00+03:00
россия, ближний восток, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Ближний Восток, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Минтранс рассказал об отмененных рейсах между Россией и Ближним Востоком

Минтранс: на утро 1 марта между Россией и Ближним Востоком отменили 62 рейса

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОнлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево
Онлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Онлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Рейсы между Россией и ближневосточными странами продолжают отменяться на фоне ситуации в регионе, по данным на утро 1 марта отменено 62 рейса между Россией и ближневосточными странами, сообщает Минтранс РФ.
"По данным на утро 1 марта отменено 62 рейса между Россией и ближневосточными странами... Большинство отмененных (более 75%) составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно", - говорится в сообщении.
