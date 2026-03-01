Рейс из Дубая в Ташкент перенесли на вечер

ТАШКЕНТ, 1 мар - РИА Новости. Пассажиры рейса узбекистанской авиакомпании Centrum Air из Дубая в Ташкент, который должен был вылететь в воскресенье утром, получили уведомление о переносе вылета на вечер, сообщил сообщил РИА Новости популярный блогер и журналист из Узбекистана Кирилл Альтман, который сейчас находится в этом городе.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что терминал международного аэропорта Дубая подвергся удару и идет эвакуация людей. Четыре человека пострадали из-за инцидента, сообщала пресс-служба правительства Дубая.
"Ждем, когда откроют небо. Centrum (Air) прислал оповещение, что рейс на 9.00 (8.00 мск) переносится на 20.20 (19.20)", - сказал Альтман, говоря о планах на возвращение в Узбекистан.
Он уточнил, что его съёмочная группа должна была улететь из Дубая в Ташкент сегодня, а он сам завтра.
Ранее он написал в своем Telegram-канале, что во время обстрела города недалеко от него упал дрон.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.