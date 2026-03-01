Рейс из Дубая в Ташкент перенесли на вечер

ТАШКЕНТ, 1 мар - РИА Новости. Пассажиры рейса узбекистанской авиакомпании Centrum Air из Дубая в Ташкент, который должен был вылететь в воскресенье утром, получили уведомление о переносе вылета на вечер, сообщил сообщил РИА Новости популярный блогер и журналист из Узбекистана Кирилл Альтман, который сейчас находится в этом городе.