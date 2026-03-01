https://ria.ru/20260301/rakety-2077587831.html
Армия Израиля пытается перехватить ракеты, запущенные из Ирана
Армия Израиля пытается перехватить ракеты, запущенные из Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Армия Израиля пытается перехватить ракеты, запущенные из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что пытается перехватить ракеты, запущенные из Ирана в сторону страны. РИА Новости, 01.03.2026
Армия Израиля пытается перехватить ракеты, запущенные из Ирана
ЦАХАЛ пытается перехватить ракеты, запущенные из Ирана в сторону страны