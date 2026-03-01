Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля пытается перехватить ракеты, запущенные из Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
07:19 01.03.2026
Армия Израиля пытается перехватить ракеты, запущенные из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что пытается перехватить ракеты, запущенные из Ирана в сторону страны. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T07:19:00+03:00
2026-03-01T07:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077477402_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_e73565d86da54a299958652e933e5fe9.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077581458.html
2026
© REUTERS / Gil EliyahuРабота ПВО в Израиле
Работа ПВО в Израиле - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Gil Eliyahu
Работа ПВО в Израиле. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что пытается перехватить ракеты, запущенные из Ирана в сторону страны.
"Недавно армия обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону... Израиля. Системы ПВО работают над перехватом угрозы", - говорится в Telegram-канале армии.
Армия Израиля добавила, что жителям некоторых областей были направлены предупреждения на мобильные телефоны из-за угрозы.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
