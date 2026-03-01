https://ria.ru/20260301/rakety-2077572085.html
Катар перехватил 18 баллистических ракет
Катар перехватил 18 баллистических ракет, атаковавших ряд районов страны, сообщило катарское министерство обороны. РИА Новости, 01.03.2026
