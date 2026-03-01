Рейтинг@Mail.ru
Катар перехватил 18 баллистических ракет - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/rakety-2077572085.html
Катар перехватил 18 баллистических ракет
Катар перехватил 18 баллистических ракет - РИА Новости, 01.03.2026
Катар перехватил 18 баллистических ракет
Катар перехватил 18 баллистических ракет, атаковавших ряд районов страны, сообщило катарское министерство обороны. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T03:17:00+03:00
2026-03-01T03:17:00+03:00
в мире
катар
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024957069_0:129:688:516_1920x0_80_0_0_b609a489e19d10902d968444589faba8.jpg
https://ria.ru/20260301/bespilotniki-2077571959.html
катар
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024957069_0:57:688:573_1920x0_80_0_0_0e3f5eaa1c63720a00a0f42ec3948dc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Катар перехватил 18 баллистических ракет

Катар перехватил 18 баллистических ракет, атаковавших ряд районов страны

Работа ПВО Катара во время иранской атаки
Работа ПВО Катара во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Работа ПВО Катара во время иранской атаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 1 мар - РИА Новости. Катар перехватил 18 баллистических ракет, атаковавших ряд районов страны, сообщило катарское министерство обороны.
"Министерство обороны Государства Катар сообщает, что успешно перехватило 18 ракет, которые были направлены на ряд районов страны", - говорится в заявлении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте удара в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
ПВО Бахрейна сбила 45 ракет и девять беспилотников из Ирана
Вчера, 03:14
 
В миреКатарСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала