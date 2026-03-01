https://ria.ru/20260301/rakety-2077569944.html
ЦАХАЛ сообщила о запуске нескольких ракет из Ирана в сторону Израиля
ЦАХАЛ сообщила о запуске нескольких ракет из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 01.03.2026
ЦАХАЛ сообщила о запуске нескольких ракет из Ирана в сторону Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что несколько ракет были запущены из Ирана в направлении еврейского государства, ВВС занимаются их перехватом. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T02:51:00+03:00
2026-03-01T02:51:00+03:00
2026-03-01T02:51:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077477402_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_e73565d86da54a299958652e933e5fe9.jpg
https://ria.ru/20260301/ataka-2077568057.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077477402_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_e9196ccce3619a2c96fcdbb0482fcc7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ сообщила о запуске нескольких ракет из Ирана в сторону Израиля
Израиль сообщил о запуске нескольких ракет из Ирана