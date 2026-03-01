Рейтинг@Mail.ru
Иран запустил по Катару 65 ракет, две попали по базе США
00:20 01.03.2026
Иран запустил по Катару 65 ракет, две попали по базе США
Иран запустил по Катару 65 ракет, две попали по базе США
Иран с утра субботы запустил по Катару 65 баллистических ракет и 12 беспилотников, две ракеты попали по авиабазе США Аль-Удейд, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
катар
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
катар
иран
сша
в мире, катар, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран запустил по Катару 65 ракет, две попали по базе США

Минобороны Катара: Иран запустил по стране 65 ракет, две попали по базе США

© Кадр видео из соцсетейИран в ходе конфликта с США и Израилем применил гиперзвуковую ракету "Фаттах"
Иран в ходе конфликта с США и Израилем применил гиперзвуковую ракету Фаттах - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Иран в ходе конфликта с США и Израилем применил гиперзвуковую ракету "Фаттах". Архивное фото
ДОХА, 1 мар - РИА Новости. Иран с утра субботы запустил по Катару 65 баллистических ракет и 12 беспилотников, две ракеты попали по авиабазе США Аль-Удейд, сообщило министерство обороны Катара.
"Мы зафиксировали прилет 65 баллистических ракет и 12 беспилотников, запущенных из Ирана последовательными волнами", - отметили в ведомстве.
По данным минобороны, 63 ракеты и 11 беспилотников были перехвачены до достижения целей.
"Из-за интенсивности и многонаправленности атак две ракеты достигли авиабазы ​​Аль-Удейд в Катаре, а один беспилотник поразил радиолокационную станцию ​​раннего предупреждения, в результате чего жертв не было", - добавили в ведомстве.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Недалеко от аэропорта в Абу-Даби прогремели взрывы
В миреКатарИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
