Иран запустил по Катару 65 ракет, две попали по базе США
Иран запустил по Катару 65 ракет, две попали по базе США - РИА Новости, 01.03.2026
Иран запустил по Катару 65 ракет, две попали по базе США
Иран с утра субботы запустил по Катару 65 баллистических ракет и 12 беспилотников, две ракеты попали по авиабазе США Аль-Удейд, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:20:00+03:00
2026-03-01T00:20:00+03:00
2026-03-01T00:20:00+03:00
в мире
катар
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
катар
иран
сша
Иран запустил по Катару 65 ракет, две попали по базе США
Минобороны Катара: Иран запустил по стране 65 ракет, две попали по базе США