Силы ПВО сбили 57 украинских беспилотников над российскими регионами
Силы ПВО сбили 57 украинских беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 01.03.2026
Силы ПВО сбили 57 украинских беспилотников над российскими регионами
РИА Новости. СИЛЫ ПВО ЗА 3 ЧАСА СБИЛИ НАД РЕГИОНАМИ РФ 57 УКРАИНСКИХ БПЛА - МО РФ РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
россия
Новости
Специальная военная операция на Украине, Россия
