ПВО за 3 часа сбила 84 украинских беспилотника
ПВО за 3 часа сбила 84 украинских беспилотника - РИА Новости, 01.03.2026
ПВО за 3 часа сбила 84 украинских беспилотника
Силы ПВО за три часа уничтожили 84 беспилотника ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.03.2026
ПВО за 3 часа сбила 84 украинских беспилотника
ПВО с 14:00 до 17:00 мск сбила 84 украинских беспилотника