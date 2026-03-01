Рейтинг@Mail.ru
ПВО ОАЭ сбили более 160 ракет с начала обострения ситуации в регионе
15:57 01.03.2026 (обновлено: 16:02 01.03.2026)
ПВО ОАЭ сбили более 160 ракет с начала обострения ситуации в регионе
ПВО ОАЭ сбили более 160 ракет с начала обострения ситуации в регионе
Силы противовоздушной обороны ОАЭ с утра субботы сбили 165 баллистических ракет и 541 беспилотник, говорится в заявлении эмиратского министерства обороны.
в мире
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
оаэ
в мире, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО ОАЭ сбили более 160 ракет с начала обострения ситуации в регионе

ПВО ОАЭ сбили 541 беспилотник с начала обострения ситуации в регионе

© AP Photo / Altaf QadriСамолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны ОАЭ с утра субботы сбили 165 баллистических ракет и 541 беспилотник, говорится в заявлении эмиратского министерства обороны.
"ПВО ОАЭ до настоящего времени отразили 165 баллистических ракет, две крылатые ракеты и 541 иранский беспилотник", - написано в заявлении.
Согласно коммюнике, из них в воскресенье было сбито 20 баллистических ракет и 311 БПЛА.
Дым поднимается после атаки иранского беспилотника в портовой зоне Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Дубае многие туристы продолжают отдыхать у бассейнов, несмотря на взрывы
В мире, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
