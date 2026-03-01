ПВО ОАЭ сбили более 160 ракет с начала обострения ситуации в регионе

БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны ОАЭ с утра субботы сбили 165 баллистических ракет и 541 беспилотник, говорится в заявлении эмиратского министерства обороны.

Согласно коммюнике, из них в воскресенье было сбито 20 баллистических ракет и 311 БПЛА.