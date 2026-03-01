https://ria.ru/20260301/pvo-2077675677.html
ПВО ОАЭ сбили более 160 ракет с начала обострения ситуации в регионе
ПВО ОАЭ сбили более 160 ракет с начала обострения ситуации в регионе - РИА Новости, 01.03.2026
ПВО ОАЭ сбили более 160 ракет с начала обострения ситуации в регионе
Силы противовоздушной обороны ОАЭ с утра субботы сбили 165 баллистических ракет и 541 беспилотник, говорится в заявлении эмиратского министерства обороны. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T15:57:00+03:00
2026-03-01T15:57:00+03:00
2026-03-01T16:02:00+03:00
в мире
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077647109_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ca6e69c5fafcfd91714dbd0291a496fc.jpg
https://ria.ru/20260301/dubaj-2077672356.html
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077647109_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_933d86c342198f6ac697631708d13eaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО ОАЭ сбили более 160 ракет с начала обострения ситуации в регионе
ПВО ОАЭ сбили 541 беспилотник с начала обострения ситуации в регионе