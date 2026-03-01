https://ria.ru/20260301/pvo-2077653341.html
Американские ПВО перехватили БПЛА над военной базой в Ираке
Американские ПВО перехватили беспилотник над своей военной базой недалеко от аэропорта Эрбиль в Ираке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере РИА Новости, 01.03.2026
в мире
эрбиль
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, эрбиль, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
