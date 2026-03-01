https://ria.ru/20260301/pvo-2077634500.html
ПВО за февраль сбила почти шесть тысяч украинских дронов над Россией
ПВО за февраль сбила почти шесть тысяч украинских дронов над Россией - РИА Новости, 01.03.2026
ПВО за февраль сбила почти шесть тысяч украинских дронов над Россией
ПВО за февраль перехватила и уничтожила не менее 5989 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T12:25:00+03:00
2026-03-01T12:25:00+03:00
2026-03-01T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ПВО за февраль сбила почти шесть тысяч украинских дронов над Россией
ПВО за февраль сбила 5989 украинских БПЛА над территорией России
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ПВО за февраль перехватила и уничтожила не менее 5989 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников сбили 11 и 23 февраля, 458 и 51 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершили на европейскую часть России
.
Наибольшее количество беспилотников сбили 11 и 23 февраля, 458 и 541 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершили на европейскую часть России.
За период с 1 по 31 января ПВО России всего перехватила не менее 5514 украинских дронов.