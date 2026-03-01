Рейтинг@Mail.ru
ПВО за февраль сбила почти шесть тысяч украинских дронов над Россией - РИА Новости, 01.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 01.03.2026 (обновлено: 12:51 01.03.2026)
ПВО за февраль сбила почти шесть тысяч украинских дронов над Россией
ПВО за февраль сбила почти шесть тысяч украинских дронов над Россией - РИА Новости, 01.03.2026
ПВО за февраль сбила почти шесть тысяч украинских дронов над Россией
ПВО за февраль перехватила и уничтожила не менее 5989 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ПВО за февраль сбила почти шесть тысяч украинских дронов над Россией

ПВО за февраль сбила 5989 украинских БПЛА над территорией России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ПВО за февраль перехватила и уничтожила не менее 5989 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников сбили 11 и 23 февраля, 458 и 51 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершили на европейскую часть России.
Наибольшее количество беспилотников сбили 11 и 23 февраля, 458 и 541 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершили на европейскую часть России.
За период с 1 по 31 января ПВО России всего перехватила не менее 5514 украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
