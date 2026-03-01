ПВО за февраль сбила почти шесть тысяч украинских дронов над Россией

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ПВО за февраль перехватила и уничтожила не менее 5989 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников сбили 11 и 23 февраля, 458 и 541 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершили на европейскую часть России.